Фермери, які обробляють понад 100 га ріллі, до 2012 р. повинні розробити проекти землеустрою

Керівники сільськогосподарських підприємств та фермери, які обробляють понад 100 га ріллі, повинні до 1 січня 2012 року розробити проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обгрунтування сівозмін та впорядкування угідь.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державного агентства земельних ресурсів України з посиланням на заступника голови відомства Миколу КАЛЮЖНОГО.

За його словами, неприпустимо, що таких проектів на сьогодні розроблено по кілька десятків на регіон, а має бути значно більше.

«Кожен голова сільськогосподарського підприємства і фермер сподіваються, що Верховна Рада в черговий раз відкладе введення штрафних санкцій за невиконання цієї норми закону ще на рік. Цього не буде. Вже підготовлено законопроект «Про державну підтримку збереження та відтворення родючості грунтів», яким передбачено економічне стимулювання сільгосптоваровиробників з виконання природоохоронних заходів, відновлення і поліпшення стану українських грунтів. Також працюватиме виїзна сертифікована лабораторія, яка стежитиме за охороною земель», - зазначив М. КАЛЮЖНИЙ.