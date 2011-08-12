Аграрії завершують збір ранніх зернових – Мінагропрод

В Україні на 12 серпня ранні зернові і зернобобові культури обмолочено на площі 11,0 млн. га, що становить 97% прогнозу, намолочено 33,3 млн. тонн зерна за врожайності 30,4 ц/га.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України, зібрати залишилося близько 300 тисяч га, зокрема пшениці – 160 тисяч га.

Пшениця обмолочена на 6,6 млн. га (98%), намолочено 22,6 млн. тонн зерна за врожайності 34,5 ц/га. Ячмінь обмолочено на 3,6 млн. га (98%), намолочено 9,3 млн. тонн зерна за врожайності 25,5 ц/га. Горох обмолочено на 253 тис. га (98%), намолочено 391 тис. тонн зерна, врожайність 15,4 ц/га. Жито зібрано на 266 тис. га (94%), намолочено 572 тис. тонн зерна за врожайності 21,5 ц/га. Ріпак обмолочено на 787 тис. га (92%), намолочено майже 1,4 млн. тонн зерна за врожайності 17,3 ц/га.

Гречку зібрано на площі 10 тис. га (3%), намолочено 11 тис. тонн зерна, врожайність 10,4 ц/га. Просо обмолочено на 21 тис. га (13%), одержано 38 тис. тонн зерна за врожайності 18,4 ц/га.

За даними державних хлібних інспекцій Автономної Республіки Крим і областей на 11 серпня на сертифіковані зернові склади надійшло 8 млн. 447 тис. тонн зерна (26% намолоченого), зокрема: пшениці – 5,3 млн. тонн, ячменю – 1,9 млн. тонн, гороху – 0,06 млн. тонн і жита – 0,05 млн. тонн. Співвідношення продовольчої пшениці до фуражної становить у середньому 70% до 30%.

У міністерстві нагадали, що зборові підлягають 12,1 млн. га ранніх зернових і зернобобових культур і ріпаку. Мінагропрод прогнозує врожай зерна в поточному році в обсягу 50 млн. тонн.