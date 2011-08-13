Сьогодні у 17 областях України розпочинається сезон полювання на пернату дичину.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів України, сезон полювання починається відповідно до розпорядження уряду від 10 серпня 2011р.№ 759-р «Питання відкриття полювання на пернату дичину у 2011 році».

У зв‘язку зі зниженням пожежної небезпеки Вінницькій, Волинській, Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій і Чернігівській облдержаміністраціям дане розпорядження вжити заходів з відкриття полювання на пернату дичину 13 серпня.

У разі зниження рівня пожежної небезпеки Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській обласним та Севастопольській міській держадміністраціям належить вжити заходів щодо відкриття полювання на пернату дичину у 2011 році за погодженням з відповідними територіальними органами Міністерства надзвичайних ситуацій та Державного агентства лісових ресурсів.