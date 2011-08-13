Завтра в деяких регіонах України пройдуть дощі, вдень до 30° тепла.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 14 серпня буде мінлива хмарність. У західних та північних областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; у Криму та Приазов`ї дощі, місцями сильні, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, на заході північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 24°; вдень 25-30°, у південних, східних областях та на Дніпропетровщині місцями до 35, на крайньому заході 20-22°; у Карпатах вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 25-30°.

У столиці вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 27-29°.

13 серпня температура води в Чорному морі 20-25°, Азовському морі 25-28°, в Дніпрі біля Києва 21°.