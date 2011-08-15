У Дніпропетровській області подорожчали яйця і соняшникова олія

У Дніпропетровській області у липні 2011 р. найбільше подорожчали яйця і соняшникова олія і значно подешевшали овочі.

Про це УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в області.

Згідно з повідомленням, на споживчому ринку області у липні п.р. яйця подорожчали на 9,4%. Соняшникова олія збільшилася в ціні на 4,2%. У межах 4-1,1% подорожчали м'ясо, м'ясопродукти, цукор, риба і хліб.

При цьому за вказаний період в цілому значно подешевшали овочі - на 39,9%. Капуста знизилася в ціні на 67,2%, буряк - на 65,6%.

Також на 2,4% подешевшали фрукти, на 2% - молоко, на 0,7% - сири, на 0,2% - масло вершкове.

Тарифи на послуги ЖКГ в цілому в липні скоротилися на 0,2%.

Тарифи на послуги транспорту в регіоні зросли на 1,8%. Вартість пасажирських перевезень збільшилася на 4,2% при зниженні ціни на бензин на 0,1%. Вартість залізничних пасажирських перевезень зросла на 1,7%.

Послуги в сфері охорони здоров'я в цілому подорожчали на 1,6%, санаторно-курортні путівки - на 8,9%.

Також зафіксовано зростання цін (до 1%) на послуги закладів освіти, культури та відпочинку, на побутову техніку і поточне утримання житла.

Довідка УНІАН. Індекс споживчих цін у Дніпропетровській області у липні ц.р. склав 98,1%, за 7 місяців - 103,6%.