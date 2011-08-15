«Авліта» у липні перевалила на експорт 114,6 тис. тонн зерна

Стівідорна компанія «Авліта» у липні 2011 р. перевантажила на експорт 114,6 тис. тонн зерна на своєму зерновому терміналі.

Про це УНІАН повідомила прес-служба компанії.

«СК «Авліта» у липні перевантажила 114,6 тис. тонн зерна - 30% від загального обсягу експортованих через українські порти зернових культур (380 тис. тонн)», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, в минулому місяці оброблено 3 зернових судна, на які було завантажено 58,6 тис. тонн пшениці та 56 тис. тонн ячменю. Всі зафрахтовані судна завантажені відповідно до контрактних зобов'язань.

«Незважаючи на хороші показники перевалки в порівнянні з іншими портами, через введення експортних мит, скасування відшкодування зернотрейдерам ПДВ, а також очікування зерновиробниками підвищення закупівельних цін на продукцію, темпи експорту низькі. Ми очікуємо збільшення поставок законтрактованого зерна на наш перевантажувальний комплекс, адже наявні потужності дозволяють перевалювати до 385 тис. тонн на місяць», - зазначив в.о. генерального директора АТ «СК «Авліта» Сергій ПОСОХОВ.

Довідка УНІАН. АТ «Стивідорна компанія «Авліта» має в своєму розпорядженні два глибоководні причали в акваторії незамерзаючої круглий рік Севастопольської бухти. Спеціалізація - перевалка металопродукції та зерна. Потужності компанії дозволяють перевалювати вантажі з усіх видів транспорту на морський. Загальна річна пропускна здатність перевантажувального комплексу складає до 5,5 млн тонн вантажів, з яких 2 млн тонн припадає на металопродукцію і 3,5 млн тонн - на зерно. Підприємство оперує зерновим терміналом ємністю 170 тис. тонн одноразового зберігання. Перевалочні потужності включають 15 кранів.

100% акцій АТ "СК "Авліта" належать "СКМ (Систем Кепітал Менеджмент) Лімітед".