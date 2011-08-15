Завтра в Україні очікуються дощі

Завтра в Україні очікуються короткочасні дощі, місцями грози, у південній частині та центральних областях місцями сильні дощі.

Вітер північно-східний, на заході північно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 22-27°, у південній частині та східних областях до 30°.

У Київській області у вівторок очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 17-19°, вдень 25-27°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 21-26°, у районі Одеси 19°, у Дніпрі біля Києва 22°.