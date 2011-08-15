Кабмін затвердив порядок перерахувань до місцевих бюджетів податку на прибуток і акцизу

Кабінет Міністрів України затвердив порядок перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50% податку на прибуток і акцизного податку, які перевищують річні розрахункові обсяги.

Відповідну урядову постанову від 10 серпня 2011 року № 860 розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Затверджений порядок визначає механізм перерахування до загального фонду місцевих бюджетів 50% надходжень від даних податків, надходження від яких перевищують закладені до держбюджету.

Згідно з порядком, погашення взаємних розрахунків здійснюється казначейством після розгляду Верховною Радою річного звіту про виконання закону про держбюджет протягом трьох місяців рівними частинами.

Одержані додаткові дотації розподіляються протягом місяця між відповідними місцевими бюджетами Радою міністрів АР Крим, обласними, Київською і Севастопольською місцевими держадміністраціями у таких пропорціях: бюджету АР Крим – не більш як 75%, районним бюджетам і бюджетам місцевого самоврядування АР Крим – не менш як 25%; обласному бюджету – не більш як 75%, районним бюджетам і бюджетам місцевого самоврядування області – не менш як 25%; місцевому бюджету Севастополя – не більш як 75%, бюджетам місцевого самоврядування Севастополя – не менш як 25%; місцевому бюджету Києва – 100%.