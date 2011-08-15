В Україні зібрано 33,7 млн. тонн зерна – Мінагропрод

В Україні на 15 серпня поточного року ранні зернові і зернобобові культури обмолочені на 11,1 млн. га (98% від прогнозу), намолочено 33,7 млн. тонн зерна при врожайності 30,5 ц/га.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві аграрної політики і продовольства України, залишилося зібрати зернові з близько 190 тис. га, зокрема пшениці – з 100 тис. га.

Повідомляється, що пшениця обмолочена на площі 6,6 млн. га (98%), намолочено 22,8 млн. тонн зерна при врожайності 34,5 ц/га. Ячмінь обмолочений на 3,7 млн. га (99%), намолочено 9,4 млн. тонн зерна при врожайності 25,7 ц/га. Горох обмолочений на 254 тис. га (98%), намолочено 391 тис. тонн зерна, врожайність 15,4 ц/га. Жито зібране на 273 тис. га (97%), намолочено 587 тис. тонн зерна при врожайності 21,5 ц/га.

Ріпак обмолочений на 794 тис. га (93%), намолочено майже 1,4 млн. тонн зерна при врожайності 17,3 ц/га.

Гречка зібрана на 15,8 тис. га (5%), намолочено 16,2 тис. тонн зерна, врожайність - 10,3 ц/га. Просо обмолочене на 31 тис. га (19%), одержано 57 тис. тонн зерна при врожайності 18,3 ц/га.

За даними державних хлібних інспекцій Автономної Республіки Крим і областей, станом на 12 серпня 2011 р. на сертифіковані зернові склади надійшло 8,6 млн. тонн зерна (26% від намолоченого). Співвідношення продовольчої пшениці до фуражної становить, у середньому, 70% до 30%.

Нагадаємо. Мінагропрод очікує урожай зерна у поточному році на рівні 50 млн. тонн.