В Ялті відкрили театр вина

Театр вина і Криму відкрився днями в старовинній будівлі, розташованій у центрі Ялти.

Як повідомляє прес-служба ялтинської мерії, аналогів об`єкту немає не тільки в Криму, а й у всій Україні.

У театрі представлена продукція півтора десятків виноробних підприємств півострова і більш як 800 артефактів, пов`язаних з виноробством. Вони розташувалися в декорованому під винний підвал музеї вина. Там планується проводити виставки, перформанси, виступи музичних груп.

У недалекому майбутньому в театрі проводитимуть тематичні дегустації, організовуватимуть школи сомельє, а в кінозалі демонструватимуть короткометражні фільми, присвячені кримському виноробству, історії і філософії вина.

Театр працюватиме цілий рік.