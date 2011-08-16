Запаси зерна в Україні склали 20 млн. тонн

В Україні на 1 серпня 2011 р. у сільськогосподарських підприємствах (окрім малих) і підприємствах, які здійснюють зберігання і переробку зернових культур, було 20 млн. тонн зерна, що на 19% більше проти 1 серпня 2010 р., зокрема 14,2 млн. тонн пшениці, 4,2 млн. тонн ячменю, 0,7 млн. тонн кукурудзи і 0,3 млн. тонн жита.

Такі дані УНІАН повідомили в Державній службі статистики України.

Безпосередньо в аграрних підприємствах зберігалося 13,6 млн. тонн зерна (на 25% більше), зокрема 9,6 млн. тонн пшениці, 2,9 млн. тонн ячменю, 0,4 млн. тонн кукурудзи, 0,2 млн. тонн жита. Зернозберігальні і зернопереробні підприємства мали в наявності 6,4 млн. тонн зерна (на 7% більше), зокрема зернозберігальні – 4,8 млн. тонн (на 10% більше).

Запаси насіння соняшнику становили 0,4 млн. тонн, що на 29% менше, ніж на 1 серпня 2010 р. З них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалося 0,2 млн. тонн (на 29% менше), в підприємствах, які здійснюють його переробку і зберігання, – 0,2 млн. тонн (на 28% менше, ніж торік).