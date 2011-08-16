Ціни на продовольство в світі виросли на 33% - Всесвітній банк

Ціни на продовольство у світі виросли на 33% порівняно з липнем 2010 року і наблизилися до пікового рівня 2008 року.

Про це йдеться в черговому звіті Всесвітнього банку, передає РІА «Новости».

"Світові ціни на продовольство підвищилися на 33% і зберігаються на рівні істотно вищому, зафіксованого у липні 2010 року. Вони наближаються до пікового рівня 2008 року. Світові запаси продовольства залишаються на тривожно низькому рівні", - йдеться в документі на сайті банку.

Внутрішні ціни на продовольство коливаються непередбачувано: на деяких ринках за минулий рік ціни на кукурудзу зросли на 100%, на інших ринках, навпаки, знизилися на 19%. Згідно з даними доповіді, за минулий рік середні ціни на кукурудзу зросли на 84%, на цукор - на 62%, пшеницю - на 55%, соєва олія - ​​на 47%. При цьому ціни на сиру нафту зросли на 45%, йдеться у документі.

Світовий банк зазначає, що в країнах Африканського рогу більше 12 мільйонів людей потребують термінової продовольчої допомоги. Ціни на основні складові раціону місцевих жителів - злаки і маїс - нині перевищують максимум 2008 року.

"Голод в регіоні викликаний й іншими причинами, а не тільки збільшенням цін на продовольство: тривала посуха, конфлікти і безладдя", - наголошується в документі.

Але навіть у тих регіонах, де голоду не спостерігається, багато верств населення страждають від зростання цін на продовольство, відзначають експерти банку.

"В остаточному підсумку, уряди країн повинні самостійно врівноважити всі соціальні, політичні фактори, щоб виробити політику, яка допоможе захистити найбільш вразливі верстви населення в довгостроковій перспективі", - говориться в доповіді.