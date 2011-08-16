"Кернел" купує компанію "Російські масла"

Компанія Kernel Holding SA, один з найбільших виробників рослинної олії в Україні, купує 100% частку в компанії «Російські масла», виробника соняшникової олії в Росії.

Про це йдеться в повідомленні "Кернел", текст якого має УНІАН.

Вартість придбаної російської компанії оцінюється у 60 млн долю, при цьому оплата грошовими коштами складе 15 млн дол. Сторони підписали договір купівлі-продажу, і ця операція вже схвалена Антимонопольним комітетом Російської Федерації. Тим не менше, для остаточного закриття угоди, очікуваного на початку вересня, сторони повинні виконати ряд умов.

Відзначається, що сумарна додаткова потужність трьох заводів, які будуть придбані в рамках транзакції, становить 400 тис. тонн насіння соняшнику на рік. Один виробничий майданчик знаходиться в Краснодарському регіоні, два інші - в Ставропіллі, на півдні Росії. Потужності по рафінації та бутилюванню компанії «Російські масла» становлять 100 тис. тонн олії на рік.

"Кернел" очікує, що протягом 2012 фінансового року дане придбання дозволить отримати додатковий прибуток до вирахування відсотків, амортизації і податків (EBITDA) близько 20 млн дол.

«Дане придбання є відносно невеликим для "Кернела", але надає можливість почати операційну діяльність у Росії вже зараз, спираючись на хороший, за прогнозами, урожай соняшнику 2011-го року. Більш того, дана угода дає можливість нашій компанії в довгостроковій перспективі географічно диверсифікувати свою діяльність і отримати вигоди від, як правило, високого врожаю соняшнику в Росії, яка є другим у світі виробником і третім у світі експортером соняшникової олії. Безумовно, ми бачимо дане придбання як наш перший крок у Росії, як платформу, на базі якої ми будемо розвивати досвід на новому для нас перспективному ринку. Ми очікуємо, що це придбання - перше для нас за кордоном - розширить нашу діяльність в Росії, грунтуючись на моделі бізнесу, успішно розвиненій в Україні", - заявив голова Ради директорів Kernel Holding SA Андрій ВЕРЕВСЬКИЙ.

Довідка УНІАН. "Кернел" - одна з найбільших в Україні агропромислових компаній. Входить до трійки лідерів експортерів зернових та соняшникової олії.

Компанія виробляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками "Щедрий ДАР", "Стожар", "Чумак домашня", "Чумак Золота" на Полтавському, Приколотнянському і Вовчанському олієекстракційних заводах.