Завтра знову дощі по всій Україні

17 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність. Очікуються короткочасні дощі, грози (в західних областях невеликий дощ); у південній частині, центральних та північних областях місцями сильні дощі.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер в західній половині переважатиме північно-західний, на решті території південно-східний, 5-10 м/с, на Лівобережжі та півдні країни подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22°; вдень 22-27°, у південній частині та східних областях до 31°; в Карпатах вночі 8-13°, вдень 14-19°.

У Києві та області пройдуть короткочасні дощі, місцями сильні дощі, грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 14-19°, вдень 22-27°. По м. Києву температура вночі 17-19°, вдень близько 25°.

16 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 22-26°, в районі Одеси 20°, в Дніпрі біля Києва 22°.