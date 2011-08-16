У Херсоні виявлено забруднення річки Кошової нафтопродуктами.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Держуправління з охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області, сьогодні вранці у річці Кошовій (рукав Дніпра у районі Херсона), уздовж території Херсонського річкового порту, було виявлене забруднення нафтопродуктами в об`ємі до третини видимої частини поверхні води.

На місці забруднення працюють оперативні групи облуправління МНС і екологічної інспекції. На даний момент вживаються заходи з виявлення джерела і ліквідації забруднення.