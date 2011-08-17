У Полтавській області офіційно відкрито Національний Сорочинський ярмарок-2011

Національний Сорочинський ярмарок-2011 сьогодні урочисто відкрився у селі Великі Сорочинці Мирогородского району Полтавської області.

Як передає кореспондент УНІАН, відкрили ярмарок губернатор Полтавської області Олександр УДОВИЧЕНКО, голова Полтавської обласної ради Іван МОМОТ, представники посольств різних країн. Анонсовані раніше приїзди на відкриття Президента Віктора ЯНУКОВИЧА і прем'єр-міністра України Миколи АЗАРОВА скасовані.

Цьогорічний Сорочинський ярмарок присвячена 20-й річниці Незалежності України та 180-річчю виходу повісті Миколи Гоголя «Сорочинський ярмарок».

Учасниками цьогорічного ярмарку стало близько 1000 учасників. На ярмарку традиційно представлені кращі зразки харчової та промислової продукції вітчизняних товаровиробників, вироби майстрів народних промислів, різноманітні розваги та виступи художніх колективів. Кожен бажаючий може взяти участь у майстер-класі з виготовлення ляльки-мотанки, розпису по склу, приготуванні кулешу та борщу.

Зірковими гостями ярмарку будуть співачки ЕРІКА, ЛАМА, групи «Астарта», «НеДіля», «ТНМК». Усі бажаючі можуть взяти участь також в обрядових діях «Українське весілля», «Свято Спаса» та інші.

Ярмаркова площа становить більше 16 га. Щорічно Сорочинський ярмарок відвідує близько 1 млн чоловік. Цього року ярмарок триватиме до 21 серпня.