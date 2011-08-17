Україна зберігає низькі темпи експорту зерна - УАК

Україна зберігає низькі темпи експорту зерна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Києві генеральний директор Української аграрної конфедерації (УАК) Сергій СТОЯНОВ.

За словами С.СТОЯНОВА, експорт зерна з України за 15 днів серпня не досяг і 600 тис. тонн, і якщо такі темпи збережуться, то в серпні Україна вивезе 1,2 млн. тонн зерна, що вдвічі нижче обсягів, необхідних для динамічної роботи ринку та звільнення ємностей для зберігання врожаю пізніх культур.

С.СТОЯНОВ вважає, що низькі темпи експорту пов`язані з тим, що товаровиробники притримують зерно через низькі цін на нього. Він зазначив, що аграрії мають ємності різної якості для зберігання зерна загальним обсягом 25 млн. тонн, тому притримують зерно, маючи можливість його зберігати. За словами експерта, ціни на ринку сьогодні межують із собівартістю або забезпечують мінімальну рентабельність. Зокрема, на сьогодні собівартість виробництва озимих зернових в зразкових господарствах знаходиться на рівні 1250-1300 грн./тонна, а в незразкових - 1600 грн./тонна. При цьому ціна фуражної пшениці 4-6 кл. на елеваторах в Центральній Україні становить 1600 грн./тонна. Як сказав С.СТОЯНОВ, на ціну зерна «тиснуть» експортні мита і скасування відшкодування ПДВ експортерам.

При цьому він зазначив, що через 2 тижні в Україні почнеться збирання соняшника та кукурудзи, а для цього необхідно звільняти ємності для зберігання.

За даними УАК, у липні ц.р. експорт зерна з України склав близько 380 тис. тонн.