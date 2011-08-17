У Донецькій області зареєстровано два нових випадки захворювання на холеру.

Про це повідомляється на сайті Донецької обласної санітарно-епідеміологічної служби.

Зокрема, станом на 17 серпня захворювання на холеру підтверджено у 60-річного пенсіонера, який вживав у їжу рибу, виловлену у р. Кальміус, приготовлену без дотримання гігієнічних правил; та у 65-річної пенсіонерки, яка купалася у Азовському морі біля готелю "Турист".

Вони отримують лікування у холерному госпіталі у м. Маріуполі.

Всього у Донецькій області зареєстровано 32 випадки захворювання на холеру та 23 випадки вібріоносійства. Випадки зареєстровані у 2-х регіонах області, у м. Маріуполі (31 випадок захворювання та 22 – вібріоносійства) та Волноваському районі (1 випадок захворювання та 1 – вібріоносійства).

Разом з тим у Маріуполі завершено лікування та виписані з холерного госпіталю після одужання 27 хворих та 18 вібріоносіїв. На сьогодні у Маріуполі знаходяться на лікуванні 4 хворих та 4 вібріоносія, стан їх здоров`я - задовільний. У Волноваському районі на лікуванні перебуває 1 вібріоносій.

Проведення профілактичних та протиепідемічних заходів щодо локалізації та ліквідації вогнищ холери в Маріуполі та Волноваському районі триває.