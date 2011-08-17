Забруднення нафтою акваторії Херсонського річкового порту є незначним – Мінекології

14:41, 17 серпня 2011
Агро
0

Забруднення нафтою акваторії Херсонського річкового порту є незначним.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Посилаючись на інформацію Державної екологічної інспекції Херсонської області, Мінекології інформує, що станом на 17.00 16 серпня нафтові плями у акваторії Херсонського річкового порту вже не виявлені.

На цей час представниками водної міліції встановлюється суб’єкт, дії якого призвели до надзвичайної ситуації.

Як повідомлялося, 16 серпня о 07.30 в районі 7-го причалу Херсонського річкового порту на акваторії р. Кошова Держінспекторами з охорони навколишнього природного середовища було виявлено нафтові плями, які поширились на довжину близько 1 км, шириною 20-25 м.

На місці події відділом інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції були відібрані проби поверхневої води під нафтовою плівкою. Також до роботи були залучені спеціалісти МНС та працівники порту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter