Кабмін виділив Мінагропроду 200 млн. грн. на будівництво гуртових сільгоспринків

Кабінет Міністрів України виділив Міністерству аграрної політики і продовольства України 200 млн. грн. на будівництво оптових ринків сільськогосподарської продукції в Києві, Донецьку, Львові, Харкові та Чернігові.

Про це УНІАН повідомила прес-служба міністерства.

Міністр аграрної політики і продовольства Микола ПРИСЯЖНЮК повідомив, що виділення бюджетних коштів на будівництво оптових ринків сільськогосподарської продукції здійснене в рамках Програми економічних реформ Президента, зокрема, Програми розвитку українського села на період до 2015 року. «Одним із вагомих елементів цієї програми є створення інфраструктури аграрного ринку, зокрема, мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції», - відзначив міністр.

За словами М.ПРИСЯЖНЮКА, створення сучасної та ефективної інфраструктури аграрного ринку буде істотним чинником підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва в цілому. «На сьогодні ситуація склалася таким чином, що український аграрний сектор характеризується зосередженням основного виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах. Але вони не мають ані умов для довготривалого зберігання своєї продукції, ані добре налаштованих і ефективних каналів її реалізації. Як наслідок, сільгоспвиробники зазнають істотних фінансових втрат, що впливає на ефективність виробництва», - відзначив міністр.

У повідомленні говориться, що створення оптових ринків сільськогосподарської продукції відбувається на принципах державно-приватного партнерства. З метою прискорення будівництва таких ринків інвесторами складено плани–графіки введення в експлуатацію об`єктів інфраструктури оптових ринків, відповідно до яких кінцевий термін їх введення – 2014 рік. Обсяг приватного капіталу, який залучається для реалізації проектів з будівництва оптових ринків у Львівській, Київській, Запорізькій і Донецькій областях, оцінюється в більш ніж 4 млрд. грн.

За підрахунками Мінагропроду, введення в експлуатацію мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції допоможе залучити інвестиції в інфраструктуру аграрного ринку загальною сумою більш як 10 млрд. грн., а також додаткові надходження від експорту сільськогосподарської продукції в сумі більш як 200 млн. євро на рік.