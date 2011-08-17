СБУ викрила механізм привласнення коштів із Аграрного фонду

Співробітники СБУ викрили механізм привласнення понад 10 млн. грн. з Аграрного фонду України, виділених на закупівлю зерна.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у червні-липні 2009 року Аграрним фондом було укладено угоди з низкою комерційних структур на закладку 7500 тонн зерна та перераховано бюджетні кошти у сумі понад 10 млн. грн. на рахунки цих підприємств.

Встановлено, що всі ці фірми були підконтрольні жителю Запоріжжя, який організував злочинну схему з метою незаконного заволодіння та привласнення бюджетних коштів.

У ході перевірки, ініційованої СБУ, спільно з представниками Запорізької державної хлібної інспекції було встановлено, що весь обсяг пшениці, закупленої Аграрним фондом, до підприємства-зберігача не надходив, а було здійснено лише документальне оформлення закладки зерна в елеватор одного з районів Запорізької області. Аби приховати відсутність 5 тис. тонн зерна, зловмисник із залученням професійних альпіністів обладнав спеціальні башти елеватора дерев’яним перекриттям та відповідними пробками. Отримані державні кошти перераховувалися на рахунки «конвертаційного» центру та переводилися у готівку злочинним шляхом.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Триває слідство.