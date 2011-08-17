У Сумській області подешевшали овочі та фрукти, подорожчали - масло і жири

У Сумській області на споживчому ринку в липні 2011 року найбільше - на 26,2% - подешевшали овочі, а саме: капуста - на 58,5%, коренеплоди (цибуля, буряк, морква) - на 31,6%, картопля - на 26,1%, огірки та помідори - на 15,7%. Фрукти знизилися в ціні на 1,0%. У той же час зросли ціни на масло і жири - на 2,8%, м`ясо і м`ясопродукти - на 2,5%, рибу та продукти з риби - на 2,1%, цукор, джем, мед, шоколад та кондитерські вироби, безалкогольні напої - на 1,3%, хліб і хлібопродукти, молоко, сир і яйця - на 0,7%, інші продукти харчування - на 0,6%.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Сумській області.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби знизилися на 0,8%. При цьому алкогольні напої подорожчали на 0,4%, а ціни на тютюнові вироби зменшилися на 2,1%.

Загалом індекс цін на продукти харчування та безалкогольні напої склав 99,1%. Загальний індекс цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива склав 100,5%, на що вплинуло подорожчання водопостачання і водовідведення на 3, 3 та 3,4% відповідно, а також підвищення на 1,5% вартості послуг з утримання та ремонту житла.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла подорожчали на 0,1%. У тому числі ціни на домашній текстиль зросли на 0,3%, на меблі та предмети обстановки та вироби зі скла, столовий посуд - на 0,2%.

У сфері охорони здоров`я ціни підвищилися на 0,9%. При цьому вартість амбулаторних послуг і фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання збільшилася однаково - на 1,1%.

Ціни (тарифи) на транспорт в цілому зросли на 0,3%, що було зумовлено підвищенням цін на паливо і масла - на 0,4%. На 0,1% зросла вартість транспортних послуг за рахунок подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті (на 0,2%).

Індекс споживчих цін у сфері відпочинку і культури склав 100,7% в основному за рахунок підвищення вартості туристичних послуг на 9,8%.

На 0,9% збільшилася вартість послуг ресторанів і готелів, на 0,7% стали дорожчими різні товари та послуги, на 0,4% зросли ціни у сфері освіти.

Ціни (тарифи) у сфері зв`язку не змінилися і залишилися на рівні попереднього місяця.

Ціни на одяг і взуття знизилися на 0,6%.

Індекс споживчих цін по області у липні 2011 року склав 99,6% (по Україні - 98,7%).