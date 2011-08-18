В облаштування території Сорочинського ярмарку було інвестовано 2,5 млн грн

В облаштування території Національного Сорочинського ярмарку цього року було інвестовано 2,5 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Сорочинцях повідомила розпорядник проекту «Сорочинський ярмарок» Світлана СВІЩЕВА.

За її словами, за ці кошти ярмарок був практично повністю огрожений, створені санітарно-гігієнічні умови, побудовані нові адміністративні будівлі, облаштовано територію.

«Інфраструктура ярмарку повністю розвивається за комерційні кошти, бюджетні гроші не використовувалися», - сказала С. СВІЩЕВА.

Нагадаємо, з 16 по 21 серпня у селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області проходить Національний Сорочинський ярмарок.