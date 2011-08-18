Ветслужба Україна скасувала заборону на ввезення свиней з Азербайджану

Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України скасувала заборону на ввезення свиней з Республіки Азербайджан, введену в січні 2008 року у зв'язку зі спалахом захворювання африканською чумою свиней (АЧС).

Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби.

Зазначається, що за повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Азербайджану АЧС не реєструється з березня 2008 року.