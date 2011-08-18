Ветслужба Україна скасувала заборону на ввезення свиней з Азербайджану
12:36, 18 серпня 2011Агро
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Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України скасувала заборону на ввезення свиней з Республіки Азербайджан, введену в січні 2008 року у зв'язку зі спалахом захворювання африканською чумою свиней (АЧС).
Про це УНІАН повідомила прес-служба Держветфітослужби.
Зазначається, що за повідомленням Міжнародного епізоотичного бюро, на території Азербайджану АЧС не реєструється з березня 2008 року.
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