У Києві виявлений підпільний склад елітних алкогольних напоїв

Співробітники податкової міліції Києва виявили підпільний склад елітних алкогольних напоїв контрабандного походження.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Державної податкової адміністрації у м. Києві, склад продукції знаходився в районі цирку на проспекті Перемоги.

Реалізовувався товар у столичних нічних клубах.

Товар на загальну суму 6 мільйонів гривень вилучено. Порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів з недоброякісної сировини, матеріалів, що становлять загрозу життю і здоров'ю людей). Ведеться слідство.