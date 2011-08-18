Завтра на сході Україні очікуються короткочасні дощі та грози

Завтра у східних областях України місцями очікуються невеликі короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Вітер північно-західний з переходом у західних областях на південно-західний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 10-15°, у східних областях і в південній частині 13-18°, на узбережжі морів до 22°, вдень 23-28°, на півдні та Закарпатті до 30°.

У Київській області у п'ятницю опади не очікуються. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°. У Києві температура вночі 12-14°, вдень близько 25°.

Сьогодні температура води у Чорному та Азовському морях 20-26°, в районі Одеси 18°, у Дніпрі біля Києва 21°.