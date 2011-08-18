ЄБРР надає «Астарті» кредит на суму 60 млн дол

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надає кредит на суму 60 млн дол українській агропромисловій групі «Астарта».

Про це йдеться у повідомленні ЄБРР, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, кошти надаються для підтримки розширення діяльності компанії за межі традиційних для неї ринків виробництва цукру та іншої сільськогосподарської продукції.

Також вказується, що даний проект є частиною роботи банку, спрямованої на зниження вартості продуктів харчування шляхом збільшення обсягів сільськогосподарського виробництва та надання підтримки високоефективним сільськогосподарським компаніям в регіоні.

ЄБРР довгий час є партнером «Астарти» - це вже четверта транзакція між банком і групою з 2008 р. «Астарта» планує розширювати своє молочне виробництво, а також збільшувати площі сільськогосподарських земель, які вона обробляє. Кошти кредиту також будуть використані для придбання сучасної сільськогосподарської техніки, що стане внеском у загальну модернізацію цукрової промисловості та всього сільськогосподарського сектора України.

Проект також дозволити підвищити ефективність логістичних операцій завдяки придбанню додаткового вантажного транспорту та будівництва сучасних потужностей для зберігання цукру.

Починаючи з 1991 р., ЄБРР тільки в секторі агробізнесу взяв на себе зобов'язання з прямого виділення більше 6 млрд євро у рамках більше 400 проектів в країнах Центральної та Східної Європи, а також Співдружності Незалежних Держав.

Європейський банк реконструкції і розвитку є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 30 червня 2011 Банк взяв на себе зобов'язання щодо надання більш 6,5 млрд євро (9,3 млрд дол США) в рамках 276 проектів.

Довідка УНІАН. «Астарта-Київ» - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової та сільськогосподарської галузей України, який об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані у Полтавській області: ТОВ "Полтавазернопродукт", ТОВ "АФ ім. Довженка" і ТОВ "Добробут", один у Вінницькій області - ТОВ «Хмельницьке» і один у Хмельницькій області - ТОВ "Волочиськ-Агро".