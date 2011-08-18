Держкомпідприємництво погодило збільшення штрафів за незаконний вилов риби

Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва погодив проект постанови Кабінету Міністрів України, розроблений Державним агентством рибного господарства, про збільшення розміру штрафів за незаконний видобуток, знищення риби і водних рослин.

Про це повідомляє прес-служба Держкомпідприємництва.

Згідно з постановою, за незаконний видобуток та обробку риби, водних безхребетних, морських трав і водоростей передбачаються такі стягнення: веслонос, гібриди осетрових риб - 96 тис. грн.; катран акула - понад 6,5 тис. грн.; амур білий - більше 9,5 тис. грн.; сом - понад 16 тис. грн.; рапан - близько 100 грн.; раки (крім широкопалого рака) - більше 300 грн.; - морські трави і водорості - близько 200 грн. тощо.

У прес-службі нагадали, що розмір відшкодування відповідних збитків не переглядався більше 10 років. При цьому за цей час в Україні відбулися значні зміни природних і економічних умов, зокрема, погіршення відтворення водних живих ресурсів і загального стану запасів водних живих ресурсів, внесення деяких видів риб і водних безхребетних до Червоної книги України, інфляційні процеси, внаслідок яких діючі розміри штрафів на сьогодні є заниженими і не дозволяють ефективно здійснювати охорону водних ресурсів.