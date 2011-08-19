«Кременчукм'ясо» в серпні підвищило вартість продукції на 3-5%

АТ «Кременчукм`ясо» (Кременчук, Полтавська обл.) у серпні підвищило вартість своєї продукції на 3-5%.

Про це на брифінгу під час відвідин Сорочинського ярмарку повідомила голова правління підприємства Ірина ДРОЗДОВА.

За її словами, підвищення вартості продукції пов`язане зі збільшенням собівартості виготовлення продукції.

«Зараз сильно збільшилася вартість сировини, 1 кг живої ваги коштує 20 грн. Також подорожчали допоміжні матеріали, електроенергія, газ», - сказала І.ДРОЗДОВА.

Вона також зазначила, що останні подорожчання продукції підприємства відбулося в квітні 2011 року.

Довідка УНІАН. АТ «Кременчукм`ясо» - одне з провідних м`ясопереробних підприємств України. Створене 14 липня 1998. Потужності «Кременчукм`яса» розраховані на переробку 70 тонн ковбасних виробів та копченостей в добу. Продукція випускається під ТМ «Фарро». Асортимент складає більше 250 найменувань. Продукція представлена в усіх регіонах України, поставляється в найбільші мережі супермаркетів.

АТ «Кременчукм`ясо" (Кременчук, Полтавська обл.) усічні-червні 2011 року, порівняно з тим же періодом 2010 року, збільшило виробництво ковбасних виробів на 10,1%, або 560 т., до 6,068 тис. т.