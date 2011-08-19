Завтра в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі

Завтра в західних, північних та центральних областях України пройдуть короткочасні дощі.

Як повідомили УНІАН у гідрометцентрі, 20 серпня буде мінлива хмарність. Вночі у західних областях, вдень в північних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5-10 м/с, в західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів місцями 20-22°; вдень в західних та північних областях 20-25°, на решті території 23-28°.

У Київській області завтра мінлива хмарність. Вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, вдень 20-25°.

У столиці вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 22-24°.

19 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 21-25°, в районі Одеси 19°, в Дніпрі біля Києва 21°.