Вилов риби в Україні скоротився на 14%

В Україні в січні-липні 2011 р. підприємствами і фізичними особами-підприємцями, які здійснюють рибогосподарську діяльність, було виловлене і видобуто в цілому 98,2 тис. тонн риби та інших водних живих ресурсів, що на 13,9% менше порівняно з аналогічним періодом 2010 р.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

За інформацією Держстату, вилов риби в Україні за 7 місяців ц.р. зменшився на 15,8% і становив 93,7 тис. тонн (95,4% загального обсягу). Обсяг здобичі інших водних живих ресурсів збільшився в 1,6 разу і становив 4,5 тис. тонн.