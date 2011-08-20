У неділю дощі очікуються майже по всій Україні

21 серпня синоптики прогнозують невеликий короткочасний дощ та окремі грози у північних, східних, місцями і в центральних областях України. На решті території без опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Вітер протягом доби переважатиме північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-14°, на півдні та сході 13-18°, на узбережжі Криму до 21°; вдень 19-24°, у південній частині та на Закарпатті 23-28°.

У Києві та області очікується невеликий короткочасний дощ (вдень місцями). Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 9-14°, вдень 19-24°. По м. Києву температура вночі 12-14°, вдень 20-22°.

20 серпня температура води в Чорному та Азовському морях 20-25°, , в Дніпрі біля Києва 21°.