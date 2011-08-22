У Хмельницькій області найбільше подорожчали яйця, хліб, цукор, риба

На Хмельниччині у липні порівняно з червнем найбільше подорожчали яйця (на 14,6%), хліб, цукор, риба та продукти з риби, масло, м'ясо та м'ясопродукти, тваринні жири (на 1,5-3,7%) , подешевшали - овочі (на 28,6%), молоко, сметана, фрукти (на 1-3,4%).

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики у Хмельницькій області.

Згідно з наданою інформацією, алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,4%, в т.ч. алкогольні напої - на 1,1%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива зросли на 0,2%.

На підвищення цін у сфері охорони здоров'я (на 0,1%) вплинуло подорожчання фармацевтичної продукції на 0,2%.

Індекс споживчих цін на транспорт в цілому склав 100,0%. При цьому паливо і масла подешевшали на 0,4%, одночасно на 0,4% виросли ціни на автомобілі. Слід зазначити, що зниження цін на бензин зафіксовано вперше з початку року.

Подорожчання у сфері освіти на 0,1% пов'язане з підвищенням плати за послуги закладів дошкільної та початкової освіти на 0,4%.

У сфері відпочинку і культури ціни зросли на 0,3%. Зокрема, вартість туристично-екскурсійних послуг і квитків до кінотеатрів збільшилася відповідно на 1,5% і 1,7%.

Довідка УНІАН. У Хмельницькій області в липні 2011 р. індекс споживчих цін склав 99,7% (в Україні - 100,3%), з початку року - 104,3% (в Україні - 104,6%).