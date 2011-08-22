У Сумській області обмолочено перший мільйон тонн зерна нового врожаю

У Сумській області обмолочено перший мільйон тонн ранніх зернових врожаю 2011 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Юрій ЧМИРЬ.

«Сьогодні Сумщина обмолотили перший мільйон ранніх зернових. Це - наш подарунок до ювілею рідної держави - 20-річчя Незалежності України. Сьогодні влада області піклується про продовольчу безпеку сумчан, і вже зараз можна констатувати, що нам вдасться зберегти стабільну цінову ситуацію на продукти харчування», - підкреслив губернатор.

Всього цього року в Сумській області засіяно понад 1 млн гектарів землі. Для формування в області необхідних обсягів продовольчих запасів сільськогосподарської продукції у 2011 р. розширено площі сівби зернових, цукрових буряків, гречки. Особливу увагу приділено вирощуванню картоплі та овочів. Зокрема, посіви зернових культур складають 648,4 тис. га, гречки - 36 тис. га, кукурудзи - 4 тис. га, цукрових буряків - 19,9 тис. га, соняшнику - 79,2 тис. га, ріпаку - 35 , 3 тис. га, сої - 54,2 тис. га, картоплі - 65 тис. га і овочів - 10 тис. га.