S&P присвоїло «Креатив-Груп» рейтинг «В-»

Служба кредитних рейтингів Standard & Poor's присвоїла довгостроковий кредитний рейтинг «В-» великій українській компанії - виробнику рослинних жирів і масел ВАТ «Креатив-Груп». Прогноз зміни рейтингів - «Негативний».

Про це йдеться у повідомленні рейтингового агентства, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, рейтинг ВАТ «Креатив-Груп» заснований на оцінці профілю бізнес-ризиків компанії як уразливого і профілю фінансових ризиків як такого, що характеризується високим рівнем фінансового важеля.

На думку S&P, негативний вплив на кредитоспроможність ВАТ «Креатив-Груп» мають слабкі показники ліквідності, високий рівень фінансового важеля, ризики рентабельності, зумовлені волатильністю цін на сільськогосподарські продукти, і можливий надлишок потужностей з виробництва олив в Україні. «Крім того, на нашу думку, компанія схильна до ризику значних змін обігового капіталу, валютного ризику і ризику, пов'язаного зі структурно слабким операційним грошовим потоком. Кредитний рейтинг також відображає ризики ліквідності, обумовлені значною часткою короткострокового боргу та географічною концентрацією прибутку і виторгу на українських підприємствах», - йдеться у повідомленні.

При цьому S&P відзначає, що позитивний вплив на рівень рейтингу має той факт, що ВАТ «Креатив-Груп» займає 29% українського ринку рослинних жирів і масел, а також зростання прибутковості компанії протягом тривалого часу. За останні три роки ВАТ «Креатив-Груп» змогло збільшити прибутковість більш ніж у 5 разів - головним чином завдяки наявності сучасних виробничих потужностей, а також значних складських потужностей, переважно у Кіровоградській області.

Також вказується, що відповідно до звітності ВАТ «Креатив-Груп», у 2010 р. обсяг продажів компанії склав 265 млн дол., EBITDA - 62 млн дол. ВАТ «Креатив-Груп» є великим українським виробником рослинних жирів і маргаринів. Крім того, компанія має потужності з виробництва 385 тис. т соняшникової олії і планує збільшити її виробництво до 1 млн т у 2012 р. У структурі прибутку ВАТ «Креатив-Груп» майже однакову частку займає прибуток від виробництва олії з насіння соняшнику (переважно на експорт) та гідрогенізованих жирів.

У S&P вважають, що діяльність у сільськогосподарській галузі піддає ВАТ «Креатив-Груп» ризикам, зокрема ризику волатильності витрат на пальмову олію та насіння соняшнику, а також волатильності цін на продукцію компанії. Внаслідок дії цих факторів обсяг продажів і прибуток ВАТ «Креатив-Груп» схильні до коливань, проте останніми роками вплив цих чинників частково компенсувався збільшенням виробничих потужностей. Останні п'ять років рентабельність компанії коливалася від 11 до 23%.

«На нашу думку, основні конкурентні переваги ВАТ «Креатив-Груп» полягають у наявності сучасних потужностей з виробництва жирів і переробки соняшника, а також стійких відносин з виробниками кондитерських виробів і молочних продуктів, які закуповують гідрогенізовані жири» - говорять у S&P.

На думку рейтингового агентства, негативний вплив на профіль фінансового ризику ВАТ «Креатив-Груп» мають слабка ліквідність та високий рівень фінансового важеля. Частка короткострокових боргових зобов'язань постійно наближається до 40% або перевищує цей рівень, а невибрані довгострокові підтверджені кредитні лінії не можуть достатньою мірою покрити борг. «Ми оцінюємо залежність компанії від короткострокового торгового фінансування, необхідного для покриття значних сезонних коливань оборотного капіталу, як один з видів ризику. ВАТ «Креатив-Груп» піддається ризику, пов'язаному з нехеджованим валютним боргом, оскільки майже всі боргові зобов'язання компанії номіновані у іноземній валюті, у той час як тільки половина виручки від продажів прив'язана до долара США. Рівень фінансового важеля оцінюється як високий: відношення "борг/EBITDA" останні п'ять років становило 3-5х»- наголошується в повідомленні.

Прогноз «Негативний» відображає вірогідність пониження рейтингів ВАТ «Креатив-Груп», якщо компанія не зможе продовжити строки погашення короткострокового боргу в разі зниження операційних показників або волатильності кредитного ринку.

Разом з тим, S&P може переглянути прогноз на «Стабільний» у разі збереження тенденцій операційної діяльності, що склалися, збільшення акціонерного капіталу і подовження строків погашення боргу.

Довідка УНІАН. ВАТ «Креатив Груп» створено у 2003 році.

Є міжнародною компанією, що спеціалізується на виробництві рафінованої дезодорованої олії, модифікованих жирів, твердих і м'яких маргаринів, майонезів та іншої продукції.

Значна частина продукції компанії експортується у Вірменію, Грузію, Казахстан, Литву, Молдову, Російську Федерацію, Республіку Білорусь, Словаччину, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Естонію.

За інфорамціі S&P, 76% акцій «Креатив-Груп» контролює родина БЕРЕЗКІНИХ та кілька інших фізичних осіб.