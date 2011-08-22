У Житомирській області найбільше подорожчало м'ясо, подешевшали - овочі та фрукти

У Житомирській області в липні 2011 р. найбільше подорожчало м`ясо, подешевшали - овочі та фрукти.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистики в Житомирській області.

За їхніми даними, на споживчому ринку області у липні 2011 р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,8%. З продуктів харчування фрукти подешевшали на 3,1%, м`ясо і м`ясопродукти подорожчали на 8%, макаронні вироби - на 0,7%, хліб - на 0,3%.

Водночас, подешевшали овочі - на 6%, молоко - на 3%, масло - на 4,9%, сир - на 1,2%, цукор - на 0,5%, олію - на 0,7%.

Алкогольні напої, тютюнові вироби зросли в ціні на 0,6% через подорожчання алкогольних напоїв на 0,8%. Ціни на тютюнові вироби знизилися на 0,3%.

Підвищення цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% зумовлено підвищенням вартості скрапленого газу.

У сфері охорони здоров`я підвищення цін на 0,5% викликане підвищенням вартості фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 2,3%, амбулаторних послуг - на 0,2%.

Збільшення вартості перевезень автодорожнім і залізничним пасажирським транспортом і подорожчання палива та мастил зумовило підвищення цін по транспорту в цілому на 1,5%.

На 0,4-1,7% зросли ціни у сфері зв`язку, освіти, ресторанів і готелів.

Індекс споживчих цін (інфляція) в липні 2011 р. по Житомирській області склав 99,4% (в Україні - 100,3%), з початку року - 105,0% (в Україні - 104,6%).