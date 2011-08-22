Україна завершила збирання ранніх зернових, намолочено 34,2 млн. тонн

В Україні на 22 серпня завершено збирання ранніх зернових і зернобобових культур на площі 11,2 млн. га (100% від прогнозу), намолочено 34,2 млн. тонн зерна при врожайності 30,6 ц/га.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Пшениці зібрано 23,2 млн. тонн при врожайності 34,7 ц/га, ячменю - 9,5 млн. тонн при врожайності 25,6 ц/га, гороху - 389 тис. тонн, врожайність 15,4 ц/га, жита - 604 тис. тонн при врожайності 21,6 ц/га.

Крім того, намолочено 1,4 млн. тонн ріпаку при врожайності 17,3 ц/га.

За даними державних хлібних інспекцій Автономної Республіки Крим і областей на 18 серпня ц.р., на сертифіковані зернові склади надійшло 9,6 млн. тонн зерна (28% від намолоченого). Співвідношення продовольчої пшениці до фуражної становить у середньому 70% до 30%.

Зазначається, що в регіонах нарощуються темпи збирання пізніх круп`яних культур. Гречку зібрано на 38 тис. га (13% від прогнозу), намолочено 40 тис. тонн зерна, врожайність 10,5 ц/га. Просо обмолочено на 58 тис. га (35%), отримано 106 тис. тонн зерна при врожайності 18,4 ц/га.