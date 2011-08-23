Кабмін вніс зміни до порядку здешевлення кредитів для аграріїв

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів.

Відповідна постанова була схвалена на засіданні уряду 22 серпня, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики і продовольства, опублікованому на урядовому сайті.

Мета нормативно-правового акту – удосконалення механізму часткової компенсації ставок підприємствам аграрного сектора за користування кредитами банків.

Наголошується, що реалізація норм, які містяться у постанові, сприятиме удосконаленню механізму надання державної підтримки за залученими кредитами, підвищить ефективність використання бюджетних коштів, направлених на здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів.