"Астарта" збільшила дохід на 17%

Компанія Астарта, один з найбільших виробників цукру, у першому півріччі 2011 року збільшила доходи на 17% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 116 млн євро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі компанії, зростання доходів обумовлене збільшенням обсягів продажів зернових, олійних і молока, успішною маркетинговою політикою і сприятливими ринковими умовами.

Операційний прибуток зріс на 38% - до 59 млн євро, завдяки зростанню доходів і контролю витрат. Загальні та адміністративні витрати знизилися на 1% і склали 3,5% від доходів (4,2% у попередньому році), а витрати на збут практично не змінилися і склали 2,7% від доходу (3,1% у попередньому році). Показник EBITDA зріс на 31% і склав 67 млн євро. Рентабельність по EBITDA зросла з 51% до 58%.

Чистий прибуток зріс на 39%, до 57 млн євро. Рентабельність з чистого прибутку зросла з 41% до 49%.

Наголошується, що у звітному періоді компанія наростила банк оброблюваної землі до 230 тис. га, розширила парк сільськогосподарської техніки на більш ніж 300 одиниць і збільшила потужності зі зберігання сільськогосподарських культур до 360 тис. тонн. Доходи за півріччя в цьому сегменті склали 27 млн євро, що на 72% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Потужності з переробки цукрових буряків збільшені до 33 тис. тонн на добу за рахунок Новоіванівського та Савінського заводів у Харківській області, а також програм модернізації інших заводів агропромхолдингу. Програма модернізації передбачає встановлення і введення в експлуатацію сучасного обладнання, результатом чого стане поліпшення основних виробничих показників та енергоефективності заводів. Доходи в сегменті цукру і субпродуктів збільшилися на 4% - до 78 млн євро.

Поголів'я корів зросло на 20%, виробництво молока збільшилося на 33% і склало 33 тис. тонн. Доходи від продажів продукції тваринництва зросли на 35% і склали 11 млн євро.

Довідка УНІАН. "Астарта-Київ" - вертикально інтегрований агропромисловий холдинг, лідер цукрової та сільськогосподарської галузей України, яка об'єднує п'ять регіональних підрозділів, три з яких розташовані у Полтавській області: ТОВ "Полтавазернопродукт", ТОВ "АФ ім. Довженка" і ТОВ "Добробут", один у Вінницькій області - ТОВ «Хмельницьке» і один у Хмельницькій області - ТОВ "Волочиськ-Агро".