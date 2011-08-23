«Нібулон» презентував проект будівництва зернового терміналу в Херсонській області

ТОВ СП «Нібулон» 22 серпня презентувало проект будівництва перевантажувального терміналу для зернових та олійних культур e селищі Козацьке (Бериславський район) на Херсонщині.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Херсонської ОДА, проект презентував генеральний директор СП «Нібулон» Олексій ВАДАТУРСЬКИЙ. Після презентації проекту керівництво ОДА і підприємства підписали меморандум про співробітництво у сфері розвитку агропромислового комплексу та індустрії торгівлі в регіоні.

Як повідомляв УНІАН, ТОВ СП «Нібулон» анонсував будівництво зернових перевантажувальних комплексів (елеваторів) на березі Дніпра у Бериславському і Новоронцовському районах Херсонської області. Планова вартість кожного об'єкта - до 120 млн грн. Об'єм зберігання зерна на кожному терміналі - до 76 тис. т, добова потужність сушарок - 4 тис. т, добова потужність по відвантаженню на водний траснспорт - 10 тис. т. Проекти передбачають, що обидва терміналу в цілому створять не менш 120 нових робочих місць.

За інформацією підприємства, на першому етапі інвестиційна програма компанії «Нібулон» становитиме близько 50 млн дол. і буде реалізована у 2011-2012 роках. Крім того, компанія планує будівництво аналогічних об'єктів і в інших районах області.

Раніше керівництво ТОВ СП «Нібулон» заявляло про бажання побудувати в Херсонській області 3 зернових перевалочних комплекси.

Довідка УНІАН. ТОВ СП «Нібулон» - спільне українсько-угорсько-англійське сільськогосподарське підприємство. Було створено у 1991 році. Центральний офіс ТОВ СП «Нібулон» знаходиться у м. Миколаїв.

ТОВ СП «Нібулон» є одним з найбільших вітчизняних виробників і експортерів сільськогосподарської продукції (пшениця, ячмінь, кукурудза, жито, соняшник та ін.) Підприємство має 40 підрозділів, розташованих в одинадцяти областях України та обробляє понад 70 тис. га землі. Крім рослинництва, сім філій ТОВ СП «Нібулон» займаються тваринництвом.

Підприємство має сучасну матеріально-технічну базу виробництва сільгосппродукції, власний транспорт, потужності зберігання зерна (до 420 тис. тонн) і власний перевантажувальний термінал.

У 2009 році "Нібулон" почав реалізацію інвестиційного проекту з будівництва семи елеваторів, загальна потужність яких перевищить 250 тис. т, створення власного флоту дедвейтом 100 тис. т і будівництва буксирів.