На Вінниччині госпіталізовано 9 осіб, які отруїлись на поминальному обіді у кафе
09:30, 25 серпня 2011Агро
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Вчора о 19.20 до реанімаційного відділення Ладижинської міської лікарні (Вінницька область) з попереднім діагнозом «харчова токсикоінфекція» було госпіталізовано 9 місцевих жителів, які того ж дня були присутні на поминальному обіді у кафе.
Всього на поминальному обіді перебувало 60 осіб, повідомляє пресс-служба МНС.
Госпіталізовані перебувають у стані середньої важкості.
Фахівцями обласної СЕС в осередку захворювання проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Причина захворювання встановлюється.
Подія перебуває під контролем Управління МНС у Вінницькій області.
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