Україна цього року може експортувати 24 млн. тонн пшениці – Азаров

Україна цього року може експортувати 24 млн. тонн пшениці.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України, про це прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ заявив під час зустрічі з делегацією Європейського парламенту.

«Україна у цьому році продасть 24 млн. тонн пшениці», - сказав М.АЗАРОВ, коментуючи ситуацію щодо встановлення квотного принципу на українське зерно у рамках підписання угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, що для України, як аграрної країни, є невигідним.

Глава уряду зазначив, що під час останнього раунду переговорів з представниками ЄС досягнуто домовленості щодо підвищення квот на експорт зернових з 20 тис. тонн до майже 100 тис. тонн в рамках укладення угоди про ЗВТ з Євросоюзом.

М.АЗАРОВ підкреслив, що Україна нарощуватиме виробництво пшениці, і у поточному році очікує близько 52 млн. тонн врожаю: «У нас величезний експортний потенціал. І він буде збільшуватися по мірі перетворень в аграрному секторі, які лише у цьому році розпочали», - наголосив він.

При цьому прем’єр-міністр висловив сподівання на підписання угоди по ЗВТ до кінця цього року. «Ми налаштовані дуже оптимістично, і до кінця року ми підпишемо угоду про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом», - зауважив він.

За словами прем’єра, Україна готова піти на компроміс заради виходу вітчизняної економіки на високотехнологічний ринок.

Також М.АЗАРОВ наголосив, що уряд України готовий розробити законопроект про захист інвестицій.

Водночас він нагадав, що в Україні у рамках діючого законодавства, зокрема на основі нового Податкового кодексу, встановлені преференції для ведення готельного бізнесу та підприємств легкої промисловості, їх звільнено від сплати податку на прибуток на 10 років. «Тобто, можна побудувати готель чи фабрику і бути звільненим від сплати податку на прибуток на 10 років. Для нас це дуже важливо», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем`єр-міністр підкреслив, що у цьому зв’язку необхідно активізувати комунікації на двосторонньому рівні, щоб у Європі більше знали про Україну.

У свою чергу, представники делегації Європарламенту заявили, що готові підтримувати Україну у прагненні стати повноправним членом ЄС.

«Ми вітаємо рішення Президента, заявлене тиждень тому про те, що Україна буде прагнути вступити в Євросоюз. Ми вітаємо, що Україна поставила собі пріоритет стати повноправним членом Європейського Союзу. Ми вітаємо бажання українського народу жити в європейській сім`ї і готові сприяти прискоренню цього процесу», - наголосив депутат Європейського парламенту Александр МІРСЬКИЙ.