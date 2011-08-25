Завтра короткочасні дощі та грози очікуються лише на крайньому заході Україні

Завтра на крайньому заході України місцями очікуються короткочасні дощі та грози.

Вночі та вранці в окремих районах туман. Вітер східний, 5-10 м/с, в західних областях, Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометценрі.

Температура вночі у західних областях і південній частині 15-20°, у північних та східних областях 8-13°, на решті території 10-15°, вдень 22-27°, на Закарпатті 29-34°.

У Київській області в п'ятницю опади не очікуються. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 22-27°. У Києві температура вночі 11-13°, вдень 24-26°.

Сьогодні температура води в Чорному та Азовському морях 20-25° (в районі Одеси 17°), у Дніпрі біля Києва 20°.