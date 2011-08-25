У Львівській області градом пошкоджені сотні будівель

24 серпня у Львівській області кілька сіл Сколівського району постраждали від граду завбільшки з куряче яйце (діаметр градин становив 3 - 5 сантиметрів).

Про це повідомили УНІАН у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

Як наголошується в повідомленні, сильний град, який тривав близько 10 хвилин, почався о пів на третю дня. Найбільше від стихії постраждали села Крушельниця, Підгородці, Урич Сколівського району.

У селі Крушельниця град пошкодив 235 житлових будинків, школу, шкільну їдальню, сільську амбулаторію, котельню сільської ради та приватну аптеку. У Підгородці від стихії постраждали 90 житлових будинків і дитячий садок. У селі Урич пошкоджено 40 житлових будинків і Народний дім.

«За словами людей, які були очевидцями цієї літньої аномалії, якби град падав ще хоча б 5 хвилин, то рятувати вже було б нічого», - наголошується у повідомленні.

Депутати місцевих рад планують протягом дня 25 серпня здійснити подворовий обхід постраждалих домогосподарств і скласти відповідні акти про пошкодження. Також буде проведено засідання районної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій для визначення шляхів ліквідації наслідків негоди, - інформує прес-центр обласного МНС.