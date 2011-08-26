Аграрії Житомирської області приступили до сівби озимих

Аграрії Житомирської області розпочали сівбу озимих культур під урожай 2012 року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні агропромислового розвитку Житомирської обласної держадміністрації.

Згідно з повідомленням, грунт під озимі підготовлено на площі 126 тис. га, що на 10,0 тис. га більше, ніж роком раніше. Крім того, аграріями вже засипано 21 тис. тонн насіння пшениці (88% від плану) і 10 тис. тонн жита (68%).

Станом на 25 серпня ц.р., посів озимого ріпаку проведено на площі 10,3 тис. га, а озимого жита - на площі 0,4 тис. га, що відповідає рівню минулого року.

Також повідомляється, що аграрії Житомирської області завершили збирання ранніх зернових культур, намолочено понад 600 тис. тонн зерна

Крім того, проводиться обмолот круп'яних культур, зокрема гречки. Станом на 24 серпня ц.р., вона обмолочена на площі 1,7 тис. га (16% від плану), при середній врожайності 14,6 ц/га (+3,4 ц/га до минулого року) намолочено 2,5 тис. тонн.

Нагадаємо, що цього літа аграрії Житомирської області планують зібрати в цілому (разом з кукурудзою) 1 млн 250 тис. тонн зерна, що на 50 тис. тонн більше минулорічного.