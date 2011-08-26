Тимченко: договори купівлі-продажу с\г земель під час мораторію - недійсні

Голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій ТИМЧЕНКО заявляє, що договори купівлі-продажу сільськогосподарських земель, укладені під час дії мораторію - недійсні.

Про це він заявив в інтерв'ю газеті «Діло», розповідаючи про те, чого очікувати від майбутньої земельної реформи.

На переконання С.ТИМЧЕНКА, «скасування мораторію невигідне великим агрохолдингам, яким, з прийняттям закону про ринок землі, доведеться «втискуватися» в рамки антимонопольного законодавства. Невигідно це й іноземному капіталу, який рветься в Україну».

Так, за словами голови Держагентства земельних ресурсів, найголовніша її відмінність від ваучерної приватизації, яку всі критикують, - це те, що людям дали реальну власність, якою можна розпоряджатися та на якій заробляти гроші.

«З часів приватизації землі державні акти отримали близько 7 млн чол. І сама процедура видачі цих документів, за винятком кількох випадків, була безконфліктною», - повідомив С.ТИМЧЕНКО.

У той же час він підкреслив, що після оформлення актів люди могли здійснювати певні дії зі своїми ділянками, наприклад, здавати в оренду і отримувати за це плату або самим вести господарство, але їх конституційне право на продаж землі було реалізовано не до кінця. Таким чином, на думку голови Держагентства земельних ресурсів, надалі більшість українців були змушені або де-факто продавати земельні ділянки, або здавати їх в оренду на невигідних умовах.

«98% всіх тіньових схем, які діють на ринку землі, це обхід мораторію на її продаж з метою привласнення сільгоспугідь, що призвело до обезземелювання селян. Почали створюватися великі агрохолдинги. Це не сприяло зростанню економіки, але покращувало рентабельність окремих суб'єктів, господарюючих на землі. Більш того, подібна політика сприяла вимиранню села», - заявив С.ТИМЧЕНКО.

Він переконаний, сьогодні потрібно усвідомити: тіньова приватизація землі - це наслідок мораторію на її продаж, який діяв протягом 20 років.

«Надалі все буде по-чесному. Ми не хочемо нікого примушувати продавати, але ми повинні реалізувати конституційне право людини вільно розпоряджатися землею», - зазначив С.ТИМЧЕНКО.

Як розповів голова Держагентства земельних ресурсів, щоб відповідно до завдання Президента Віктора ЯНУКОВИЧА не допустити обезземелення селян, уже з 2012 року почне працювати державний земельний банк, діяльність якого буде спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу на селі.

Що стосується угод купівлі-продажу землі сільгосппризначення, укладених під час дії мораторію, то вони, за словами С.ТИМЧЕНКО, недійсні.

«Це позиція, яку повинні знати всі власники паїв. Через суд вже можна розірвати і договори оренди, якщо предмет договору став неактуальним», - підкреслив він.