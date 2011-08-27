У неділю очікується тепла погода без дощів

Завтра, 28 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському Гідрометцентрі, місцями невеликий короткочасний дощ пройде лише вдень на крайньому заході. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, в Криму та Приазов`ї окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 9-14°, у західних областях та у південній частині 11-16°, на узбережжі морів до 20°, вдень 22-27°, на півдні місцями до 30°.

У Києві та Київській області в неділю опадів не очікується. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області 9-14°, вдень - 22-27°; у Києві вночі 12-14°, вдень - 25-27°.

Сьогодні, 27 серпня, температура води в Чорному та Азовському морях 22-24° (в районі Одеси 20°, Чорноморського 13°), у Дніпрі біля Києва - 21°.