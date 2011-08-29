Аграрії Прикарпаття завершили збирання озимих ріпаку, пшениці, ячменю та ярих злаків

Аграрії Прикарпаття завершили збирання озимих ріпаку, пшениці, ячменю, а також ярих злакових культур.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні агропромислового розвитку Івано-Франківської облдержадміністрації.

Згідно з наданою інформацією, урожай обмолочено на 78 тис. га, намолочено близько 320 тис. тонн зерна, що на 110 тис. т більше, ніж торік.

В даний час у всіх районах почалося збирання ярого ріпаку і пізніх зернових - гречки, сої та кукурудзи на зерно. Потім настане черга соняшнику, збором якого закінчать жнива. В цілому в ОДА очікують, що валовий збір зернових досягне рекордних показників - 450-460 тис. т, тоді як в 2010 році зібрали всього 346 тис. т.

У цьому році середня врожайність ранніх зернових в області становить 36,5 ц/га, що теж є своєрідним максимумом за останні роки.

На сертифіковані склади області завезено вже понад 40 тисяч тонн продовольчого зерна другого третього класів, з якого формуються і регіональні хлібні запаси.