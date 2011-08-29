У Тернопільській області подорожчали яйця і м'ясо, подешевшали - овочі

У Тернопільській області в липні ц.р. найбільше подорожчали яйця і м'ясо, подешевшали - овочі.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в обласному управлінні статистики, на споживчому ринку області у липні порівняно з червнем ціни на яйця зросли на 16,7%, м'ясо і м'ясопродукти подорожчали на 3,8%, риба - на 2,2%, масло - на 2,1%, хліб - на 1,7%.

У той же час, на 28,7% подешевшали овочі, у т.ч. капуста - на 58,9%, помідори - на 57,6%, буряк - на 57,1%, огірки - на 46,4%, картопля - на 35,0%, морква - 29,9%. Крім того, на 3,6-0,2% зменшилися ціни на фрукти, молоко, сметану.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби в липні ц.р. не змінилися.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 0,4% відбулося за рахунок подорожчання фармацевтичної продукції на 0,5%.

Ціни на транспорт в цілому в липні ц.р. збільшилися на 0,3%, що обумовлене зростанням вартості перевезень пасажирським автодорожнім транспортом на 1,5%. У той же час, на 0,3% знизилися ціни на паливо і масла.

Крім того, в липні ц.р. на 1,4-0,1% стали дорожчими послуги ресторанів та готелів, відпочинку і культури, подорожчали предмети домашнього вжитку, побутова техніка.

Довідка УНІАН. У липні ц.р. індекс споживчих цін у Тернопільській області порівняно з червнем 2011 року становитиме 99,6%, з початку року - 104,9%.

Індекс споживчих цін у Тернопільській області за перше півріччя склав 105,3%.