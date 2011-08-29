Росія значно випереджає Україну за темпами експорту зерна - УКАБ

Росія значно випереджає Україну за темпами експорту зерна.

Як повідомила УНІАН прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу», з початку нового сезону обсяги експорту зерна з Росії майже у п'ять разів перевищують обсяги відвантажень зернових з України. За липень-серпень Російська Федерація відвантажила близько 4,4 млн тонн зерна на зовнішні ринки, тоді як Україна експортувала лише 0,9 млн тонн.

За словами експертів УКАБ, такі темпи експорту зерна з України майже у 4 рази нижче звичайних. До того ж існують побоювання, що сільгоспвиробникам не вистачить потужностей для зберігання зерна, урожай якого очікується на рівні 47 млн тонн. «Якщо взяти до уваги те, що нинішній урожай зерна повинен стати другим за розміром за всі часи незалежної України, то при недостатніх темпах експорту сільгоспвиробникам просто буде ніде його зберігати", - зазначає експерт аграрних ринків УКАБ Роман СЛАСТЬОН.

На думку експерта, причина таких низьких темпів - експортні мита на зернові, які роблять українське зерно неконкурентоспроможним на світовому ринку. В результаті ті країни, які раніше імпортували українське зерно, тепер купують його в Росії. «Нашим сільгоспвиробникам залишається лише дві альтернативи: або спостерігати, як гроші йдуть мимо них до аграріїв Російської Федерації та вичікувати скасування мит, або продавати зерно за заниженою ціною зі збитками", - вважає Р.СЛАСТЬОН.

Нагадаємо, експортні мита на зернові були введені Законом України "Про внесення змін до Податкового кодексу і про ставки вивізного (експортного) мита на деякі види зернових культур", який набув чинності 1 липня. Даний закон ввів мита на експорт пшениці на рівні 9%, але не менше 17 євро за тонну, кукурудзи - 12%, але не менше 20 євро за тонну, і ячменю - 14%, але не менше 23 євро за тонну на період до 1 січня 2012 року.